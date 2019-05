Pszczoły w wielkim mieście

Stawiają ule w miastach i opiekują się pszczołami, które je zamieszkują. Ich pasieki można spotkać nie tylko w ogrodach i parkach, ale też na dachach warszawskich budynków. W ten sposób realizują swoją pasję, którą są pszczoły i miód, i tworzą rynek, który w Polsce dopiero powstaje. To Kamil i Agnieszka Bajowie, założyciele Pszczelarium. Czas na miejskie pasieki Kamil jest pszczelarzem z zamiłowania, który od dwudziestu lat prowadzi z rodzicami rodzinną pasiekę w małej miejscowości na Mazowszu. Agnieszka interesuje się ideą zrównoważonego rozwoju miast. Wspólnymi siłami postanowili stworzyć coś, czego wcześniej w Polsce nie było, ale co z powodzeniem działało w innych krajach — miejskie pasieki. Zaczęli w 2013 r. od lobbowania na rzecz zmiany prawa. Ówczesny Regulamin utrzymania porządku i czystości m.st. Warszawy zabraniał hodowania pszczół w odległości mniejszej niż 1 km od osiedli mieszkaniowych. Znaleźli więc poparcie radnego Macieja Wyszyńskiego i z nim przygotowali pisma do urzędu z propozycją zmiany prawa. Po roku radni przegłosowali zmianę regulaminu, pozwalającą hodować pszczoły w Warszawie, jeśli od...