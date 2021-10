Koniec hossy przemysłowej

Spółki najmocniej korzystające w czasie pandemii w ostatnich tygodniach mocno traciły na europejskich giełdach. Dotyczy to głównie przemysłu, a szczególnie takich branż jak metale, czy artykuły domowe. A jednocześnie zyskiwały firmy rekreacyjne i banki. Czy to znak powrotu do normalności?

Jak co miesiąc, dokonujemy podsumowania najważniejszych trendów branżowych na europejskich giełdach. Kontekst europejski pozwala spojrzeć na trendy branżowe szerzej niż tylko w ujęciu krajowym, a jednocześnie uwzględnia głównie bliskie otoczenie polskiej gospodarki oraz polskie spółki. Wykorzystujemy indeksy Stoxx.