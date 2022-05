Kontrakty pokazują poprawę nastrojów w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Doniesienia z Chin poprawiły w piątek nastroje na rynkach akcji w Azji i Europie. Kontrakty na indeksy giełd w USA sugerują, że także tam.

Ludowy Bank Chin poinformował w piątek o rekordowej obniżce podstawowej stopy pięcioletnich kredytów przez banki. Uznano to za mocne wsparcie dla gospodarki osłabionej w ostatnim czasie przez lockdowny, a szczególnie borykającego się z problemami sektora nieruchomości. W Azji i Europie rynki zareagowały wzrostami rynków akcji. Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji w USA kontrakt na Średnią Przemysłową Dow Jones rośnie o 0,8 proc., na S&P500 idzie w górę o 1,0 proc., a na Nasdaq zwyżkuje o 1,35 proc. Rosną rentowności obligacji, co oznacza wzrost apetytu na ryzyko. Indeks dolara jednak także rośnie. Brak publikacji danych makro w piątek oznacza, że dobre nastroje mogą utrzymać się do rozpoczęcia sesji.