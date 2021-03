Kontrakty spadają, ale ważny jest FOMC

Wartość kontraktów na indeksy amerykańskich rynków akcji pokazuje, że na rynku dominuje ostrożność.

Najważniejszym wydarzeniem dnia jest wystąpienie szefa Fed Jerome Powella po dwudniowym posiedzeniu FOMC. Rynek oczekuje, co powie na temat ostatniego wzrostu rentowności obligacji i perspektywach inflacji. Nastąpi to dopiero na dwie godziny przed końcem sesji (o 19:00 czasu polskiego) dlatego widać ostrożność inwestorów. Obecnie kontrakt na Dow Jones zmienia się o mniej niż 0,1 proc., kontrakt na S&P500; spada o 0,3 proc., a kontrakt na Nasdaq 100 traci 1,0 proc. Rentowność obligacji 10-letnich USA rośnie do 1,669 proc. Indeks dolara także idzie w górę.