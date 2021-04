Kolejne dobre wyniki kwartalne spółek oraz wyraźny wzrost ceny akcji Coinbase poprawiają nastroje przed czwartkową sesją w USA.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakty na Dow Jones i S&P500 rosły o 0,4 proc., a kontrakt na Nasdaq 100 szedł w górę o 0,7 proc. Na nastroje przed sesją wpłynąć mogą jeszcze dane makro. Rynek oczekuje, że liczba tzw. nowych bezrobotnych spadnie do ok. 700 tys., a sprzedaż detaliczna w marcu wzrośnie o 5,9 proc.

fot. Bloomberg

Opublikowane przed czwartkową sesją raporty kwartalne są dobre. Przedstawiły je m.in. Bank of America i BlackRock i ich akcje drożały w handlu przedsesyjnym, co dobrze wróży branży finansowej, najmocniej po energii drożejącej w środę. O ponad 8 proc. drożeją akcje Coinbase. Największa amerykańska giełda kryptowalut zadebiutowała w środę na Nasdaq i pierwszy dzień handlu jej akcjami charakteryzował się dużą zmiennością. Spadek rentowności obligacji USA sprzyja notowaniom spółek technologicznych, które w środę należały do najmocniej taniejących.