Korekta trwa

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła przeszło 2% przecenę w przypadku technologicznego Nasdaqa, a S&P 500 spadł o przeszło 1%. To wszystko przy stabilizacji rentowności amerykańskich dziesięciolatek poniżej 1.5%.

Łatwo więc wiązać wyprzedaż spółek technologicznych z wczorajszą awarią Facebooka i wyłączeniem wszystkich serwisów na kilka godzin. To przełożyło się na blisko 5% przecenę spółki. Trudno więc wyciągać z tego póki co negatywne wnioski dla rynków, a scenariusz podkupywania dołków cały czas pozostaje możliwy. Częściowo będzie to uzależnione od dzisiejszego odczytu indeksu ISM dla amerykańskiego sektora usługowego, który obrazuje w jakiej kondycji pozostaje tamtejsza gospodarka. Opublikowane w piątek lepsze od prognoz dane z przemysłu poprawiły sentyment rynkowy. Z drugiej strony cały czas rynek pozostaje niebezpiecznie blisko ostatnich minimów, których pogłębienie może stać się katalizatorem dalszej wyprzedaży.

Na rynku ropy naftowej notowania kreślą nowe szczyty po wczorajszej decyzji krajów OPEC+ o utrzymaniu dotychczasowego tempa zwiększania wydobycia. Wcześniej bowiem producenci uzgodnili, że w okresie od września do końca roku produkcja będzie zwiększana o 400 tys. baryłek miesięcznie. W sytuacji jednak, gdy globalny rynek ropy się zacieśnia, a notowania szybują w górę, niektórzy liczyli na silniejsze zwiększenie produkcji. Nic takiego się nie stało i stąd dalsze wzrosty surowca, który znajduje się na najwyższych poziomach od 2014 roku. Mieszany sentyment rynkowy wspiera dolara, a kurs EURUSD ponownie schodzi poniżej 1.16. Silniejsze odchylenia danych ISM mogą jeszcze namieszać na tym rynku, niemniej jednak przed publikacją piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy nie powinniśmy zobaczyć silniejszych przetasowań. Poznaliśmy już finalny odczyt PMI dla strefy euro, który okazał się minimalnie lepszy od wstępnych danych i wyniósł 56.4 pkt. wobec 59.0 pkt. odnotowanych w sierpniu. Choć tempo poprawy koniunktury hamuje, to jednak w dalszym ciągu pozostaje relatywnie wysokie. W gronie G10 pod presją znajduje się dolar australijski, co jest wynikiem gołębiego odbioru komunikatu po posiedzeniu Banku Rezerwy Australii. Ten podtrzymał, że scenariusz podwyżki stóp pozostaje bardzo odległy, co długoterminowo powinno ciążyć tamtejszej walucie. Kiepsko też radzi sobie dolar nowozelandzki po słabszych danych dotyczących koniunktury w III kw.