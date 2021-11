Kujawsko-Pomorskie – tu się robi biznes

Atrakcyjne położenie, potencjał ekonomiczny, bogactwo terenów inwestycyjnych, różnorodność obszarów rozwoju, dostępność energetyki odnawialnej, wsparcie lokalnych władz czy profesjonalna kadra pracowników – oto cechy regionu przyjaznego dla biznesu, który ma szansę przyciągnąć nowych inwestorów, również z zagranicy.

Zachęta: województwo kujawsko-pomorskie posiada bardzo duży zasób atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych, przygotowanych planistycznie, często kompleksowo uzbrojonych terenów pod inwestycje

Ponad 30 lat od momentu transformacji Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna inwestycyjnie dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Początkowy rozwój związany z możliwością relatywnie taniej produkcji i obsługi, obecnie napędzany jest coraz wyższymi kompetencjami kadr pracowniczych, rozwojem nowoczesnych technologii oraz energii odnawialnej, a także bogactwem terenów inwestycyjnych dostosowanych do profesjonalnej obsługi dużych i małych przedsiębiorstw.

O potencjale biznesowym regionu decyduje zatem kilka istotnych czynników, budujących atrakcyjność w oczach inwestorów, a zależą one od uwarunkowań i sposobu ich wykorzystania przez lokalne władze, tworzących wieloletnie strategie rozwoju danego obszaru.

Atrakcyjny region

Jednym z najszybciej rozwijających się obecnie regionów naszego kraju o wciąż nie do końca wykorzystanym potencjale jest województwo kujawsko-pomorskie. Strategiczne położenie umożliwia sprawny dostęp do rynków i dostawców znajdujących się w kraju i Europie. Województwo jest położone w centralnej części kraju, w samym sercu kontynentu, sąsiaduje z pięcioma innymi polskimi województwami. Jest jednym z dwóch obszarów, w którym zlokalizowane są aż dwa ośrodki władzy – administracji rządowej w Bydgoszczy i samorządowej w Toruniu. Oba wymienione miasta są ważnymi ośrodkami biznesu międzynarodowego i posiadają wysoki potencjał gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny. W rankingu „Forbesa” z 2010 r. Toruń zajął pierwsze, a Bydgoszcz dziewiąte miejsce w ocenie polskich miast najatrakcyjniejszych dla biznesu.

Dostępność

Obszar Kujawsko-Pomorskiego gęsto oplata dobrze zorganizowana infrastruktura drogowa. Tędy prowadzą autostrada A1 i droga ekspresowa S5 łączące Skandynawię z południem Polski i Europy oraz wiele dróg krajowych. Region znajduje się w również w obrębie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (z ang. Trans-European Transport Networks to program unijny dotyczący europejskich sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych).

Komunikację wspiera regionalny port lotniczy w Bydgoszczy, planowana jest linia kolejowa sprawnie łącząca z lotniskiem całe województwo. Jedną z przygotowywanych inwestycji jest Węzeł Logistyczny Bydgoszcz, który ma umożliwić powiązanie regionu m.in. z portami morskimi w Trójmieście, jak również w ujęciu międzynarodowym Bałtyk z Adriatykiem.

Wsparcie biznesu

Na atrakcyjność gospodarczą regionu wpływa wsparcie oferowane przez instytucje samorządowe. Działający na terenie kujawsko-pomorskiego przedsiębiorcy mogą liczyć na wielowymiarową pomoc w rozwoju działalności. Na wsparcie dla przedsiębiorstw położonych na terenie województwa w mijającej pepspektywie finansowej Unii Europejskiej przeznaczona była co czwarta złotówka z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Prężnie działają też marszałkowskie instytucje dysponujące m.in. preferencyjnymi pożyczkami finansowanymi z RPO. Funkcjonujące w strukturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów dostarcza m.in. informacje o terenach inwestycyjnych czy możliwościach wejścia z biznesem na rynki zagraniczne.

Bogatą ofertę dla biznesu posiada Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, a początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z przestrzeni biurowej oferowanej przez inkubatory przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Z kolei Exea Data Center proponuje bezpieczną infrastrukturę i usługi IT dla biznesu, a Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych zapewniają środki finansowe na inwestycje.

Tereny inwestycyjne

Województwo kujawsko-pomorskie posiada bardzo duży zasób atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych, przygotowanych planistycznie, często kompleksowo uzbrojonych terenów pod inwestycje. Oferowane obecnie tereny zajmują tu obszar około 3 tys. ha.

Ze względu na rozmiar terenów inwestycyjnych w części gmin istnieją świetne warunki dla rozwoju działalności gospodarczych o charakterze wielkopowierzchniowym i z tego też względu o znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym. Do takich należą:

– Centralny Park Inwestycyjny Dźwierzno. To potencjalnie najbardziej atrakcyjny w skali kraju wielkoobszarowy teren o powierzchni prawie 500 ha. Na wyjątkowość tej lokalizacji wpływają: bezpośrednie sąsiedztwo autostrady A1, bliskość do Bydgoszczy (50 km) i Torunia (25 km), czyli miast o znaczących zasobach kadrowych, jak również brak istotnych barier środowiskowych, technicznych czy społecznych. Obszar jest własnością skarbu państwa, co pozwala na korzystanie z uproszczonych procedur administracyjnych związanych z lokalizacją inwestycji.

– Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Jest to ośrodek silnego rozwoju innowacyjności i wielodziedzinowej współpracy gospodarczej. Zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta teren o powierzchni prawie 300 ha znajduje się z dala od osiedli mieszkaniowych, jest bardzo dobrze skomunikowany z drogami ekspresowymi, autostradami i systemem linii kolejowych. Jest kompleksowo wyposażony w infrastrukturę techniczną. Na terenie parku pracuje obecnie kilka tysięcy osób, działa tu ponad 150 podmiotów.

– Brzeska Strefa Gospodarcza. To umiejscowiony na terenie gminy Brześć Kujawski teren o powierzchni około 400 ha. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 100-tysięcznego Włocławka, ma bardzo dobre połączenia komunikacyjne, jest centralnie położony, a do tego w pełni uzbrojony w nowoczesną infrastrukturę techniczną. Jest to obecnie obszar silnie rozwijający się i generujący nowe miejsca pracy.

W Kujawsko-Pomorskiem wyznaczono także kilkanaście wielkopowierzchniowych terenów inwestycyjnych. Ich cechą charakterystyczną są: dobra dostępność komunikacyjna, możliwość wyboru przestrzeni inwestycyjnych o zróżnicowanych walorach, jak również bliskość dużych ośrodków miejskich, oferujących wykwalifikowane kadry oraz zaplecze finansowo-konsultingowe.

Wschodząca gwiazda

Polska jest obecnie jednym z europejskich i światowych liderów branży BPO/SSC. Ośrodki pofesjonalnych usług dla biznesu, uzależnione głównie od dostępności profesjonalnej kadry oraz odpowiedniej infrastruktury, to także najprężniej rozwijający się obecnie sektor gospodarki kujawsko-pomorskiego. Obie stolice, Toruń i Bydgoszcz otrzymały od Colliers International tytuł „wschodzącej gwiazdy” w obszarze usług z sektora BPO.

Obecnie w Kujawsko-Pomorskiem funkcjonuje 200 tysięcy zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, a największą grupę stanowią te działające w handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów samochodowych, przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, a także działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Jednocześnie warto wspomnieć, że w większości tych sekcji województwo wykazuje wciąż duży potencjał rozwojowy.

Wizytówką regionu jest bardzo dobrze rozwinięty sektor rolno-spożywczy, znany z produkcji żywności wysokiej jakości. Województwo jest także liderem w produkcji papieru i wyrobów papierniczych oraz znaczącym dostawcą produkowanych chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, metali, mebli, produktów przemysłu elektromaszynowego oraz środków transportu. Do tego obszar jest zasobny w sól kamienną, wapienie i margle.

Funkcję katalizatora i akceleratora procesów innowacyjnych w gospodarce pełnią obecnie tzw. klastry gospodarcze. W Polsce powstało ich dotąd 15, a jednym z nich jest Bydgoski Klaster Przemysłowy, będący w kraju liderem branży narzędziowej oraz przetwórstwa tworzyw polimerowych – dziedzin, z których Kujawsko-Pomorskie jest znane. Skupia on przedsiębiorstwa oraz instytucje okołobiznesowe, takie jak uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców czy instytucje finansowe. Bydgoski Klaster Przemysłowy jest wyróżniającym się w kraju podmiotem działającym w dziedzinie należącej do inteligentnych specjalizacji województwa.

Warto też wspomnieć o potencjale naukowo-badawczym funkcjonujących w regionie szkół wyższych, spośród których Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zalicza się do elitarnego grona uczelni badawczych, a Politechnika Bydgoska jest najmłodszą uczelnią tego typu w kraju. Ponadto dobrze rozbudowana sieć szkół zawodowych przygotowuje przyszłe kadry dla gospodarki regionu praktycznie w każdej branży, co stanowi zachętę dla przyszłych inwestorów, chcących rozpocząć biznes w Kujawsko-Pomorskiem.

Biznes stawia na OZE

Już obecnie połowa zużywanej energii elektrycznej w Kujawsko-Pomorskiem pochodzi ze źródeł odnawialnych. Podkreślić należy ich różnorodność i swoistą ewolucję. Pierwotnie czysta energia produkowana była wyłącznie przez elektrownie wodne, których działa w regionie ponad 50. Potem na dużą skalę rozwinęła się energetyka wiatrowa, a dziś województwo jest jednym z liderów w zakresie paneli fotowoltaicznych i biogazowni.

W przyjętej w 2020 roku strategii rozwoju samorząd deklaruje osiągnięcie do 2030 roku produkcji zielonej energii w takiej ilości, która całkowicie zaspokoi pełne zapotrzebowanie energetyczne województwa.

Jest to więc bardzo atrakcyjny obszar dla inwestorów z tej branży. Wciąż rozważane jest większe energetyczne wykorzystanie Wisły. Budowa stopnia wodnego w Siarzewie wzmocni w przyszłości pozycję województwa jako lidera w produkcji energii z wykorzystaniem zasobów wodnych.

Potencjał turystyczny

Nie jest to fakt powszechnie znany, ale województwo kujawsko-pomorskie jest bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym. Oferuje bazę hotelową o wysokim standardzie wraz z zapleczem konferencyjnym do spotkań biznesowych, kongresów, znanych międzynarodowych imprez kulturalnych oraz sportowych. Ponadto ze względu na wysokie walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe ma także atrakcyjne warunki dla pobytów wakacyjnych i urlopowych.

Znajdujący się na terenie regionu Toruń to obiekt Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, z tego względu stanowi atrakcję turystyczną województwa kujawsko-pomorskiego o największym potencjale. Średniowieczny zespół miejski to jeden z najlepiej zachowanych pierwotnych kompleksów architektoniczno-urbanistycznych w całej Europie. Są to doskonałe warunki do rozwoju kompleksowego produktu turystycznego, który obejmuje wszelkie działania kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe.

Oprócz Torunia wśród miejsc o największej atrakcyjności turystycznej wymienić należy Biskupin – jako najsłynniejszy w Europie Środkowej rezerwat archeologiczny, Chełmno – pomnik historii i ośrodek dziedzictwa historyczno-kulturowego, Bory Tucholskie i Pojezierze Brodnickie oraz Bydgoszcz – nazywaną wodną stolicą Polski, ale będącą również głównym ośrodkiem biznesowym i kulturalnym o wieloletniej tradycji.

Być może jednak najbardziej rozpoznawalną ofertą turystyczną regionu są jego uzdrowiska. Co piąty kuracjusz polskich uzdrowisk leczy się na terenie Kujawsko-Pomorskiego. Ciechocinek oraz Inowrocław mają ugruntowaną renomę znakomitych uzdrowisk. Oprócz tych dwóch flagowych przedsiębiorstw coraz prężniej rozwija się najmniejsze uzdrowisko w województwie – Wieniec-Zdrój.