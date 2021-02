Kurs bitcoina spadał krótko poniżej 50 tys. USD

W poniedziałek kurs bitcoina spadał poniżej 50 tys. USD po raz pierwszy od połowy lutego, donosi Reuters.

Kurs bitcoina spadał po 15:00 czasu polskiego do 47780 USD. Potem natychmiast odbił w górę i obecnie spada o 7,5 proc. do 52593,99 USD.

fot. Bloomberg

Kurs bitcoina pokonał po raz pierwszy poziom 50 tys. USD niespełna tydzień temu, 16 lutego. Potem rósł dynamicznie dochodząc w pewnym momencie podczas weekendu do rekordowych 58332 USD. W poniedziałek najpopularniejsza kryptowaluta tanieje, co tłumaczone jest obawami, że jej kurs rósł w ostatnim czasie zbyt szybko. Do tego Elon Musk, który miał duży udział we wzroście ceny bitcoina w tym roku, powiedział w sobotę, że kurs zarówno bitcoina, jak i ethereum, „wydaje się zbyt wysoki”.