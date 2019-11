Kurtyka: Ostrołęka będzie decyzją inwestorów

Idziemy w kierunku transformacji krajowej energetyki na zieloną, jak ta pochodząca chociażby ze źródeł odnawialnych, mówi w wywiadzie dla poniedziałkowego "Dziennika Gazety Prawnej" Michał Kurtyka, minister klimatu.

Kurtyka pytany przez dziennik czy jakikolwiek blok węglowy w Polsce powinien jeszcze powstać, odpowiedział: "Minister (Krzysztof - b. minister energii) Tchórzewski zadeklarował, że blok w Ostrołęce będzie ostatnim polskim blokiem węglowym".



Dopytywany, czy to wiążące zobowiązanie, stwierdził, że "to deklaracja członka rządu". A na pytanie, czy Ostrołęka C powstanie, odpowiedział: "To pytanie mniej skierowane do rządu, a bardziej do podmiotów, które – jak powie działem – istotnie rewidują swoje strategie. Na przykład Tauron kilka miesięcy temu ogłosił konieczność znacznego zwiększenia inwestycji w odnawialne źródła energii".



Minister dodał, że ostatni blok węglowy w Polsce powstanie, jeśli tak zdecydują inwestorzy. Szef resortu klimatu zaznaczył, że trzeba "działać rozważnie". "Mogę zapewnić, że idziemy w kierunku przechodzenia krajowej energetyki na zieloną energię, jak ta pochodząca chociażby z OZE" - powiedział "DGP".