Marzy nam się praca zdalna

Zdecydowana większość polskich pracowników liczy na możliwość pracy zdalnej — wynika z badania firm Grafton Recruitment oraz CBRE.

Jeden dzień w tygodniu poza biurem wystarczyłby 28 proc. badanych, 31 proc. liczy na dwa dni, 14 proc. chętnie pracowałoby zdalnie przez trzy dni, a najwięsi zwolennicy elastycznej pracy (13 proc.) chcieliby wpadać do biura tylko raz w tygodniu. Co więcej, aż 51 proc. pracowników przyznaje, że możliwość pracy zdalnej wpływa na ich efektywność. Zdaniem Joanny Wanatowicz, dyrektora w Grafton Recruitmens, rosnąca popularność pracy zdalnej jest efektem postępującej cyfryzacji. Bariery, które do niedawna skutecznie utrudniały dostęp do firmowych danych i programów spoza biura, przestają istnieć.