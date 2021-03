Informatyczna spółka Michaela Saylora kupiła więcej bitcoinów. Ma w nich już ponad 4 mld USD.

MicroStrategy ujawniło, że kupiło ok. 328 bitcoinów za 15 mln USD w gotówce. Tym samym zwiększyło stan posiadania do 90859 bitcoinów. Średnio płaciło 24063 USD za każdego bitcoina. W poniedziałek kryptowaluta drożeje po przecenie w ubiegłym tygodniu. Obecnie kurs bitcoina rośnie o 12,6 proc. do 49301,51 USD, podaje Coindesk.