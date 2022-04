Mocna przecena spółek technologicznych

Pierwsze godziny środowego handlu przynoszą jednak uspokojenie sytuacji i odbicie notowań kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy. Rozczarował wynikami wczoraj Alphabet. Inwestorzy i tak stronią od ryzykownych aktywów ze względu za zbliżające się szybsze zacieśnianie polityki przez Fed czy lockdown w Chinach. Pozytywnie rezultatami działalności zaskoczył natomiast Microsoft.

Dziś czekamy na opublikowanie rezultatów działalności Facebooka. Poziom apetytu na ryzyko poprawiły dziś informacje o zwiększeniu wydatków infrastrukturalnych w Chinach w celu przeciwdziałania negatywnym efektom przywracania obostrzeń.

Wzrost awersji do ryzyka wsparł notowania amerykańskiej waluty, a notowania EURUSD spadają poniżej 1.06 i pogłębiają minima z 2020 roku. Obecnie kurs głównej pary walutowej jest na najniższym poziomie od 2017 roku. Przecena wspólnej waluty napędzana jest też przez wczorajsze działania Kremla i wstrzymanie dostaw gazu m.in. do Polski. Rośnie ryzyko, że to samo może spotkać europejskie kraje, co w przypadku niemieckiej gospodarki groziłoby wpędzeniem jej w recesję.

Środowisko dla złotego obecnie jest wyjątkowo niekorzystne. Silny dolar, spadki na rynkach akcyjnych, a na dodatek wstrzymanie dostaw gazu. W efekcie kurs EURPLNa rośnie do 4.70. Informacja o wstrzymaniu dostaw podbiła notowania ropy, a baryłka WTI wraca powyżej 100 USD. Powodem wczorajszych działań Rosji ma być brak zapłaty w rublach, zatem scenariusz ograniczenia dostaw ropy wydaje się mało prawdopodobny. Złoto cały czas znajduje się pod presją i spada poniżej 1900 USD za uncję.

Na rynku walutowym uwagę należy jeszcze zwrócić na zyskujące na wartości notowania dolara australijskiego po wyższych od oczekiwań danych o inflacji za I kw. Ta przyspieszyła do 5.1% r/r z 3.5% r/r odnotwanych kwartał wcześniej i median rynkowych na poziomie 4.6% r/r. Umacnia to oczekiwania na rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych prze RBA na kolejnym posiedzeniu w przyszłym tygodniu.