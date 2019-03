Mocne wzrosty WIG.Games

Czwartkowy handel na krajowej giełdzie zakończył się kosmetycznym spadkiem głównego indeksu. WIG20 stracił ostatecznie 0,06%, mWIG40 zniżkował o 0,6%, a sWIG80 zakończył sesję neutralnie (0,01%). Obroty na szerokim rynku wyniosły 565 mln z czego prawie 400 mln przypadło na WIG20.

O ile 15 pkt zakres zmian na głównym indeksie nie wskazuje na ciekawą sesję to warto bliżej przyjrzeć się poszczególnym segmentom. Niedawno wprowadzony WIG.Games zanotował dziś wzrost o 7,3%. Akcje CD Projekt (posiadające największy udział 44,2% w gamingowym indeksie) zwyżkowały dziś 2,7% (201,2 PLN), a wycena producenta gier ponownie zbliża się do 20mld. Na samym akcjach CDR obrót wyniósł dziś blisko 72 mln PLN i był to zarazem lider wzrostów w indeksie WIG20. Plaway urósł dziś 4,6%, a wycena akcji przekroczyła 182 PLN. Gwiazdą sesji były jednak walory 11bit Studios. Wczoraj po sesji spółka podała wyniki finansowe (m.in. 9,1 mln zysku netto), które okazały się być lepsze od oczekiwań analityków. Zwyżki waloru przyspieszyły jednak dopiero po konferencji wynikowej, gdzie inwestorzy doszukiwali się wskazówek co do kolejnych projektów (poza zapowiedzianym już Project 8). Ostatecznie akcje 11b podrożały o ponad 17%, notując okolice 368 PLN, co generuje wycenę spółki na poziomie prawie 850 mln. 11B Studios ma ponad 22% udziałów w indeksie WIG.Games, co tłumaczy nieco dzisiejszą skalę zwyżki indeksu. W ślad za ww. spółkami dobrze zachowywały się również inne, mniejsze podmioty powiązane z sektorem gier. Poza ww. pozytywnie wyróżniały się dziś również akcje spółki Capital Partners (+16,67%), która ogłosiła skup akcji własnych za 24 mln PLN.

Najsłabszymi składowymi WIG20 były dziś akcje JSW (-2,14%) oraz Lotosu (-2,24%).

Na szerokim rynku obserwowaliśmy mało ciekawą sesję, gdzie większość europejskich indeksów oscylowała blisko punktów odniesienia (DAX zyskał dziś 0,06%). W USA po pozytywnym otwarciu obserwujemy schłodzenie nastrojów. Optymizm związany z potencjalnymi postępami w negocjacjach handlowych z USA korygowany jest obawami o wzrost gospodarczy po tym jak dzisiejsze, finalne wskazanie PKB za IV kw. wypadło poniżej oczekiwań.

W szerszym ujęciu WIG20 oscyluje w zakresie 2300-2330 pkt. czekają na mocniejszy impuls z rynków zewnętrznych. Liczba czynników ryzyka (chaotyczny Brexit, globalne spowolnienie gospodarcze, opóźnienie umowy handlowej USA-Chiny) ogranicza popyt inwestorów na bardziej ryzykowne aktywa. Gdy dodamy do tego ujemne rentowności długu Niemiec czy Japonii oraz odbijające indeksy strachu tworzy się nam układ nie zachęcający do zwiększania ekspozycyji na akcje.