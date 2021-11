Moderna obniżyła prognozę sprzedaży szczepionki na 2021 rok

Moderna, firma produkująca szczepionki przeciwko COVID-19, obniżyła prognozę sprzedaży swojego produktu na 2021 rok aż o 5 mld USD. Powodem są problemy z realizacją dostaw.

Firma poinformowała, że spodziewa się w 2021 roku sprzedaży na poziomie 15-18 mld USD. Wcześniejsze szacunki wskazywały, że przychód z tego tytułu może wynieść 20 mld USD.

Zmniejszeniu uległa liczba dawek, które zostaną dostarczone do klientów w tym roku. Według początkowych analiz Moderna miała zdać od 800 mln do 1 mld zastrzyków. W tej chwili szacuje się, że będzie to 700 mln dawek szczepionki.

Producent szczepionek przeciwko COVID-19 poinformował o problemach dotyczących ,,ograniczonych mocy produkcyjnych’’. Jednocześnie zapewnił, że część dostaw została przeniesiona na rok 2022, co może wywindować przyszłoroczną sprzedaż nawet do 22 mld USD.