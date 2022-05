Na granicy bessy

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Po 7 tygodniach spadków na amerykańskim tynku akcyjnym i 20% przecenie licząc od początku roku ostatnie godziny na rynkach finansowych przynoszą uspokojenie nastrojów. W centrum zainteresowania inwestorów znajdują się cały czas obawy związane z dalszym spowolnieniem aktywności gospodarczej. Z rynkowego punktu widzenia kluczowe będą zatem jutrzejsze dane PMI obrazujące aktywność w mijającym miesiącu.

Opublikowany dziś wskaźnik Ifo, uważany za najlepsze źródło informacji nt. aktywności niemieckiej gospodarki nieoczekiwanie wzrósł w maju do 93.0 pkt. z 91.9 pkt. w kwietniu i mediany prognoz na poziomie 91.4 pkt. Dane choć lepsze od prognoz nie pomogły wiele cenom akcji. Na otwarciu tygodnia sentyment wsparły za to słowa Joe Bidena, który rozbudził nadzieje na wycofacie się z części wprowadzonych przez Trumpa ceł, co mogłoby pomóc przygasającej koniunkturze gospodarczej. Na niekorzyść trzeba jednak wymienić ponowny wzrost liczby przypadków koronawirusa w Pekinie, co nie daje szans na szybkie otwarcie kraju. Bilans ryzyk sugeruje, że atmosfera na rynkach finansowych może pozostawać napięta. Kolejne sygnały zaostrzenia polityki monetarnej czy słabnięcie gospodarki przez inwestorów na rynku akcyjnym mogą być źle odbierane.