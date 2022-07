Na rynkach akcji w USA małe zmiany

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

S&P500 i Nasdaq kończyły sesję zniżką o mniej niż 0,1 proc. Dow Jones rósł o 0,3 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji panowała w środę duża zmienność czemu sprzyjał mniejszy wolumen handlowanych akcji. Inwestorów mogła zachęcać do kupowania wtorkowa przecena, największa od dwóch tygodni. Z drugiej strony zniechęcał do tego strach przed recesją. Ekonomiści JP Morgan Chase uznali możliwość jej pojawienia się w tym roku za „zrozumiałe ryzyko do rozważenia”. O sceptycznej ocenie możliwości jej uniknięcia mówiła także główna ekonomistka Banku Światowego. Z kolei szef Fed podczas forum zorganizowanego przez EBC przekonywał, że gospodarka USA jest mocna, wytrzyma zacieśnianie polityki monetarnej, a bank centralny wie jak zapobiec jej recesji. Obligacje drożały, umacniał się dolar.