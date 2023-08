Na Wall Street drożały głównie technologiczne blue chipy

S&P500 i Nasdaq Composite przerwały serię czterech spadków z rzędu. Pierwszy wzrósł o 0,7 proc., a drugi o 1,6 proc. Średnia Przemysłowa Dow Jones spadła o ok. 37 pkt., czyli 0,1 proc., ale odrobiła stratę dochodzącą do 250 pkt. We wszystkich tych indeksach wartość większości spółek jednak spadła w poniedziałek.

