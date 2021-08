Wzrost rentowności obligacji skarbowych i umocnienie dolara spowodowało spadek ceny złota.

Rentowności obligacji i kurs dolara rosły w piątek po lepszych niż oczekiwano danych z amerykańskiego rynku pracy, które zwiększają prawdopodobieństwo szybszego rozpoczęcia redukcji zakupów obligacji przez Fed i podwyżki stóp procentowych.

Na rynku spot złoto taniało o ponad 2 proc. do 1757,70 USD, najniższej wartości od 30 czerwca. Na zamknięciu sesji na Comex kurs złota z grudniowych kontraktów spadał o 2,5 proc. do 1763,10 USD. To pierwsze zamknięcie notowań złota poniżej 1800 USD od 28 lipca i największy jednodniowy spadek jego kursu od połowy czerwca. Przez tydzień złoto staniało o 3,6 proc.