Największa rosyjska sieć dyskontowa idzie na giełdę

Fix Price, największa w Rosji sieć dyskontowa, planuje wejść na giełdy w Moskwie i Londynie, donosi The Evening Standard.

Fix Price ma ponad 4,2 tys. sklepów w Rosji i krajach byłego Związku Radzieckiego. Oferuje ponad 1,8 tys. linii produktów, w tym dóbr codziennego użytku, kosmetyków i żywności, które sprzedaje poniżej 250 rubli (12,60 zł) z czego 80 proc. poniżej 100 rubli (5 zł). W ubiegłym roku przychody założonej w 2007 roku firmy, wśród której udziałowców jest Goldman Sachs, wzrosły o 33 proc. do ponad 190 mld rubli.

fot. Bloomberg

Fix Price chciałby pozyskać w pierwotnej ofercie publicznej co najmniej 1 mld USD, co wyceniłoby go na 6 mld USD. Oznacza to, że byłoby to największe IPO przeprowadzone przez rosyjską spółkę w Londynie od 2017 roku, pisze The Evening Standard.