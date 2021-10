Chiny i USA zwalniają, ale rynek finansowy w ogóle się tym nie przejmuje.

Ostatnie dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych i Chin pokazują, ze zaburzenia produkcyjne wpychają ich gospodarki w dołek. Co ciekawe, na rynkach finansowych nie wywołuje to większego wrażenia. Inwestorzy żyją zupełnie innym tematem – rosnącą inflacją i stopami procentowymi. Hamowanie wywołane czynnikami podażowymi najwyraźniej nie jest traktowane jako coś, co może wykoleić obecny cykl koniunktury.