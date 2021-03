Nasdaq rośnie dzięki niższym rentownościom

Na amerykańskich rynkach akcji panują mieszane nastroje, nie tylko z powodu quadruple witching.

Po około 90 minutach sesji Dow Jones spada o ok. 0,6 proc., a Nasdaq rośnie o ok. 0,6 proc. Wartość S&P500; zmienia się mniej niż 0,1 proc. Rynkowi spółek technologicznych pomaga cofnięcie się rentowności obligacji USA z ponad rocznego szczytu. To osłabia notowania banków, ale główną przyczyną spadku ich kursów jest to, że Fed nie zdecydował się przedłużyć bankom okresu, w którym nie musiały pilnować ściśle wymaganego poziomu kapitału.