Rząd Niemiec uważa, że rekordowe ceny praw do emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej odzwierciedlają wynikają z reakcji inwestorów na podwyższone cele klimatyczne w regionie.

- Obecnie nie ma fundamentalnych powodów aby oczekiwać, że wzrost ceny widziany w ostatnich miesiącach będzie nieprzerwanie kontynuowany – odpisało niemieckie Ministerstwo Środowiska na pytanie Bloomberga dotyczące rekordowych cen praw do emisji w ostatnim czasie.

Resort uważa, że kiedy rynek praw do emisji będzie już odzwierciedlał ceny adekwatne z uzgodnionymi ostatnio nowymi celami klimatycznymi, powinien rosnąć w bardziej zrównoważonym tempie.

Ceny praw do emisji wzrosły ponad dwukrotnie w okresie ostatnich sześciu miesięcy. Wywołało to obawę, że na rynku zaczęli dominować spekulanci. Niemieckie Ministerstwo Środowiska broni jednak inwestorów finansowych w systemie praw do emisji Unii Europejskiej.

- Jeśli cena praw do emisji wydaje się zbyt niska, na przykład w świetle wcześniejszych niespodziewanych zmian dotyczących klimatu, ci inwestorzy kreują dodatkowy popyt i przyczyniają się do podążania ceny w kierunku nowej zrównoważonej ścieżki wzrostu – głosi stanowisko Ministerstwa.

W środę cena praw do emisji w Unii Europejskiej osiągnęła rekordowy kurs 55,46 EUR za tonę.