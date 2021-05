Niemcy zwiększyły znacząco w kwietniu eksport do USA i Chin, informuje Reuters.

Niemiecki urząd statystyczny podał w czwartek, że w kwietniu eksport do USA wzrósł o ponad 60 proc. w ujęciu rocznym do 10,1 mld EUR. Eksport do Chin, drugiego pod względem wielkości partnera handlowego Niemiec spoza Unii Europejskiej, wzrósł w ubiegłym miesiącu o 16,3 proc. w ujęciu rocznym do 8,4 mld EUR.