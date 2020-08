Wystąpienie szefa amerykańskich władz monetarnych doprowadziło do wzrostu rentowności niemieckich benchmarkowych obligacji. Rentowności papierów, powszechnie uznawanych za „bezpieczną przystań”, wzrosły do najwyższego poziomu do początku lipca, informuje Reuters.

W przypadku bechmarkowych 10-latek zysk podskoczył do poziomi -0,384 proc. Kurs zmieniły też włoskie papiery, które przed przemową Jerome Powella notowały wzrost wyceny.