NN OFE też skorzystał z okazji na Atremie

7 sierpnia fundusze Quercusa sprzedały część akcji Atremu, zmniejszając zaangażowanie z 5,05 do 4,02 proc.

To była akurat szczytowa sesja dla notowań firmy, której akcje podrożały wcześniej w cztery sesje o ponad 80 proc. 10 sierpnia, już przy nieco niższych niż Quercus cenach, część akcji sprzedał Nationale-Nederlanden OFE, który zmniejszył stan posiadania z 5,71 do 3,95 proc. Atrem to jedna z najmniejszych spółek na GPW, z kapitalizacją poniżej 20 mln zł. Jej kurs w najlepszych latach sięgał 20 zł, ale pogorszenie wyników doprowadziło do spadku poniżej 1,5 zł.