Nowo wybudowany odcinek autostrady A2 od węzła Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego jest przejezdny od piątku.

Dzięki temu skrócił się czas przejazdu między Warszawą a Siedlcami, a także między Trasą Lubelską (S17), a autostradową obwodnicą Mińska Mazowieckiego.

Kierowcy jadący z Warszawy w kierunku Siedlec Traktem Brzeskim (dk 92), który jest przedłużeniem ulicy Bronisława Czecha, na autostradę wjadą w Halinowie. Ci, którzy chcą od strony Siedlec dojechać do stolicy, muszą zjechać z autostrady na Trakt również w Halinowie.

Na węźle Lubelska kierowcy jadący z Siedlec mogą natomiast pojechać w stronę Lublina trasą S17. Na autostradę w tym miejscu wjadą tylko ci, którzy jadą od strony Lublina. Jak przekazała GDDKiA, "pozostałe relacje skrętne na węźle Lubelska pozostaną zamknięte do ukończenia kolejnych odcinków: S17 do węzła Warszawa Wschód oraz S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy". "Termin zakończenia prac na S2 do Wału Miedzeszyńskiego to grudzień 2020 roku, a na węźle Lubelska i sąsiednim odcinku Lubelska - Warszawa Wschód (Zakręt) wiosna 2021 r." - dodano.

Otwarty odcinek A2 ma prawie 15 kilometrów. "Inwestycja ma ogromne znaczenie dla Warszawy i miejscowości na wschód od stolicy. Budowana właśnie południowa obwodnica Warszawy będzie łączyć się z otwartym dzisiaj odcinkiem autostrady, a docelowo z Siedlcami i wschodnią granicą Polski. Inwestycja ma też znaczenie europejskie, bowiem docelowo autostrada A2 ma łączyć zachodnią i wschodnią granicę Polski i przebiegać na trasie Świecko-Poznań-Warszawa-Siedlce-Kukuryki" - przekazało w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Budowa nowo otwartego odcinka autostrady dofinasowana została z funduszy unijnych. Wartość całej inwestycji to prawie 755 milionów złotych. Wysokość wsparcia unijnego to niecałe 330 milionów złotych" - dodało MFiPR.