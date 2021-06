Panierowany kawałek kurczaka z McDonald’s, przypominający kształtem postać z gry komputerowej Among Us, został sprzedany na eBay za 99997 USD, poinformował The Guardian.

Podczas licytacji na internetowej platformie złożono 184 oferty. Pierwsza, 28 maja, wynosiła tylko 0,99 USD. Zgodnie z opisem aukcji, jej zwycięzca otrzyma wylicytowany kawałek kurczaka w postaci zamrożonej i zapróżniowanej, aby zachować jego „świeżość”.