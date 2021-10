Indyjski startup FSN E-Commerce Ventures, który prowadzi firmę kosmetyczną Nykaa, planuje swoją pierwszą ofertę publiczną (IPO), która wyceni ją na 7,11 mld USD.

Firma zamierza pozyskać prawie 500 mld USD w ramach trzydniowej subskrypcji IPO, która rozpocznie się 28 października i potrwa do 1 listopada. IPO obejmuje emisję nowych akcji o wartości do 70,13 mln USD i zaoferowanie do 43,1 mln istniejących akcji.