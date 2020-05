W cyfryzacji medycyny mamy sporo do nadrobienia

„Techniki mobilne w medycynie rozwijają się bardzo szybko, w Polsce także to widać. Nie do przecenienia są korzyści, jakie niosą nowe rozwiązania zarówno dla poprawy wyników leczenia, jak i oszczędności dla systemu ochrony zdrowia. Mimo znacznego potencjału do tworzenia nowości technologicznych, mało odbiorców interesuje się innowacyjnymi start-upami” — mówi prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Aninie.