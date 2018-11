Okularnicy z internetu rozpychają się na rynku

Wystartowali od sprzedaży własnej marki okularów przez internet. Ten model nadal utrzymują, ale otwierają też stacjonarne showroomy, również poza Polską. Produkować dla nich zaczęła francuska firma Essilor.

O marce Muscat w „Pulsie Biznesu” pisaliśmy trzy lata temu, wówczas umieszczając temat w kategorii „Pomysł na biznes”. Teraz stojąca za nią spółka 4Mosa pochwaliła się kontraktem podpisanym z firmą Essilor Optical Laboratory Polska, stanowiącą część grupy Essilor International. W warszawskiej fabryce dla start-upu będzie produkować soczewki okularowe. W przyszłości przeniesiony ma do niej zostać również ich montaż i uruchomiona bezpośrednia wysyłka gotowych okularów do klientów. Dla Muscata oznacza to skrócenie czasu realizacji zamówień i możliwość zwiększenia skali działania.

Zobacz więcej KONKURENCYJNY BIZNES: Na cenę markowych oprawek składają się: opłaty licencyjne za używanie logo światowych marek, koszty produkcji, koszty zaprojektowania okularów, koszty lokalnych dystrybutorów oraz narzuty salonów optycznych, które sięgają kilkuset procent. My większość tych elementów wyeliminowaliśmy — mówi Dawid Winter, współzałożyciel 4MOSA, stojącej za marką Muscat. Biznes rozwija wspólnie z Pawłem Porucznikiem (z prawej). Marek Wiśniewski

Ekspansja zagraniczna

Obecnie spółka zatrudnia ok. 50 osób. Poza sklepem internetowym posiada osiem stacjonarnych showroomów – w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i dwa salony w stolicy. W maju 2018 r. otworzyła także punkt sprzedaży w czeskiej Pradze. I ma ambicje rozszerzenia sieci zarówno w kraju, jak i za granicą. Będzie celować głównie w rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Teraz szykuje się do uruchomienia drugiego sklepu w Czechach, przedsiębiorcy chcieliby też spróbować swoich sił na Słowacji.

- Wykreowaliśmy własną markę okularów i rozwijamy sieć jej sprzedaży. Działamy w modelu omnichannel, łącząc handel w internecie ze sprzedażą w stacjonarnych placówkach. E-klientom, którzy chcą przymierzyć produkt przed zakupem, umożliwiamy to, wysyłając pudełko z pięcioma wybranymi przez nich parami okularów. Na podjęcie decyzji zakupowej zyskują pięć dni – mówi Dawid Winter, współtwórca Muscata.

- Z analiz wynika, że ok. 80 proc. klientów naszych showroomów poznało markę w internecie. Przychodząc do sklepu wiedzą już, czego mogą się spodziewać, znają też bieżącą ofertę. Z tego powodu poziom konwersji uzyskiwany przez nas w sklepach stacjonarnych jest bardzo wysoki – dodaje Paweł Porucznik, współzałożyciel spółki 4Mosa.

W 2015 r. poziom jej przychodów osiąganych ze sprzedaży wynosił 70 tys. zł, w kolejnym roku spółka zwiększyła go do 0,9 mln zł, a w 2017 r. osiągnęła 3,1 mln zł. Przedsiębiorcy szacują, że rok 2018 zamkną na poziomie ok. 10 mln zł.

Rynek wchodzi w online

Muscat ze swoim konceptem wbija się w trend wprowadzania sprzedaży okularów do internetu. który jednak w Polsce, w porównaniu z najbardziej rozwiniętymi cyfrowo krajami, uwidacznia się powoli.

- W Europie Środkowo-Wschodniej ok. 20 proc. odbiorców na rynku soczewek okularowych stanowią duże sieci optyczne, pozostałą, dominującą część wypełniają niezależne firmy, sprzedające głównie w stacjonarnych punktach. Wprawdzie część z nich prowadzi sprzedaż online za pomocą własnych witryn internetowych, to wciąż skala ich aktywności w sieci jest niewielka. Jednak, obserwując rozwój sektora w Europie Zachodniej, Skandynawii czy Stanach Zjednoczonych, można się spodziewać, że również w tej części świata w najbliższych latach zacznie się pojawiać coraz więcej marek działających w formule omnichannel, podobnej do Muscata – mówi Maciej Zbąski, key account and training manager Essilor Polonia.

Zmiany nie ominą również firm takich jak Essilor. A czy jest szansa, by sektor optyczny przeszedł całkowicie na stronę online?

- Uważam, że rynek pójdzie jednak w innym kierunku. Klient będzie oglądał oferty w internecie, tego nie unikniemy. Jednak ostatecznie zakupu i tak będzie ciągle dokonywał w salonie stacjonarnym – dodaje Maciej Zbąski.

Formuła proponowana przez Muscat pomija jedno ogniwo obecnego łańcucha dystrybucji – salony optyczne.

- Popularność sprzedaży przez internet rośnie, lecz pozostają branże, które nigdy w pełni nie zostaną przez nią zdominowane. Dotyczy to ofert, w których finalny produkt jest oparty na subiektywnych odczuciach i potrzebach klienta. Oczywiście podstawowa jego forma znajdzie swoje miejsce w sprzedaży online, ale niewiele osób będzie w pełni zadowolonych z zakupu. Dotyczy to m.in. branży optycznej – z punktu widzenia specjalisty, optyka czy optometrysty, sprzedaż internetowa w tym segmencie nie powinna w ogóle zaistnieć. Jest za dużo indywidualnych składowych, które trzeba uwzględnić, aby prawidłowo wykonać finalny produkt - okulary. Każdy nawet niewielki błąd, wynikający z braku fizycznego kontaktu z klientem, może powodować zmiany w układzie wzrokowym, czyli pogorszenie widzenia. Jest jeszcze jeden istotny aspekt – okulary są traktowane jako wyrób medyczny wykonany na zamówienie, a to uniemożliwia zwrot zakupionego towaru – komentuje Paweł Szczerbiński, optyk i optometrysta, ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

W przypadku Muscata część zadań optyka wykonywana jest za pomocą aplikacji na stronie www lub stacjonarnie.