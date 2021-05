OPEC i jego sojusznicy prognozują spadek zapasów ropy pod koniec obecnego roku jeśli nie nastąpi dalsze zwiększanie jej produkcji.

Taka jest konkluzja poniedziałkowych obrad Wspólnego Komitetu Technicznego (JTC) przed wtorkowym spotkaniem przedstawicieli OPEC+. Prognozuje on, że nadwyżka zapasów ropy zniknie do końca czerwca. Komitet oczekuje także, że zapasy będą spadać o co najmniej 2 mln baryłek dziennie od września do końca grudnia.

OPEC i jego sojusznicy chcą ostrożnie zwiększyć podaż ropy w tym roku po tym jak jej ograniczenie w ubiegłym z powodu pandemii przełożyło się na zwyżkę ceny baryłki surowca o 35 proc. od początku 2021 roku. Rynek oczekuje, że we wtorek OPEC+ potwierdzi zapowiadane zwiększenie podaży ropy w lipcu. JTC stwierdził jednak, że jeśli OPEC+ nie będzie potem już zwiększał podaży, globalne zapasy ropy będą spadać w tym roku średnio o 1,4 mln baryłek dziennie. To więcej niż 1,2 mln prognozowane jeszcze w kwietniu. Kurczenie się zapasów przyspieszy od września i sięgnie 2,6 mln baryłek dziennie w listopadzie, prognozuje JTC. Do grudnia zapasy ropy w gospodarkach rozwiniętych będą o 109 mln baryłek niższe niż średnia z lat 2015-2019, ostrzegają eksperci. Ropa WTI drożeje obecnie o 1,0 proc. do 67,01 USD. Kurs baryłki ropy Brent idzie w górę o 1,35 proc. do 69,65 USD.

