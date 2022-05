Orange tworzy i testuje innowacje na bazie 5G

Przedsiębiorcy, urzędnicy i konsumenci mogą już doświadczać niemałych możliwości, jakie daje zastosowanie 5G. Na razie lokalnie. Od testu droga wiedzie do rozwijania własnych rozwiązań i innowacji technologicznych z łącznością 5G jako podstawą.

Orange Polska otworzył w swojej warszawskiej siedzibie Orange 5G Lab — laboratorium, w którym nowoczesne usługi wykorzystujące najnowszą generację sieci mobilnej 5G są nie tylko prezentowane, lecz również można je tam tworzyć i rozwijać.

— To miejsce testowania innowacyjnych rozwiązań zbudowanych na fundamencie 5G, także we współpracy ze start-upami — komentuje Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

— 5G będzie istotnym impulsem dynamicznej cyfryzacji polskiej gospodarki. Orange aktywnie uczestniczy w tym procesie przez wdrażanie w firmach i instytucjach pierwszych sieci kampusowych. Rozwijamy usługi 5G, by po przyznaniu częstotliwości niezbędnych do budowy sieci 5G w Polsce móc je udostępniać na szeroką skalę — podkreśla.

Obecnie działa 11 laboratoriów Orange 5G Labs — poza Francją w Bukareszcie i Antwerpii. Orange 5G Lab w Warszawie to 12. obiekt tego typu w całej sieci Orange — mówi Karine Dussert-Sarthe, executive vice president global product, marketing, design and open innovation w Orange.[FOT. WM]

Orange 5G Lab jest podzielony na kilka stref. W części „Showroom” można się zapoznać z rozwiązaniami z zakresu wirtualnej rzeczywistości (VR), rozszerzonej rzeczywistości (AR), analityki wideo opartej na sztucznej inteligencji (AI), monitoringu zasobów w czasie rzeczywistym, komunikacji o znaczeniu krytycznym typu PTT/PTV (push to talk, push to video), autonomicznych robotów mobilnych, dronów przemysłowych. Rozwiązania te działają dzięki lokalnej sieci 5G dostępnej na częstotliwości 3,6 GHz, którą UKE przyznał do celów testowych. Transmisja danych w sieci Orange 5G Lab ma prędkość 850 Mb/s. W pozostałych częściach laboratorium są projektowane i testowane inne usługi wymagające 5G.

5G kluczem

Sieć telekomunikacyjna odgrywa dziś kluczową rolę w każdym niemal sektorze gospodarki. W stale rosnącym zakresie towarzyszy człowiekowi zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Jak wielkim skokiem cywilizacyjnym było pojawienie się ponad 200 lat temu maszyny parowej, tak dziś głównym bodźcem rozwoju i przemian w przemyśle są nowe technologie. Na znaczeniu zyskuje trend mobilności usług elektronicznych.

W dobie pandemii doszło do wyłonienia się cyfrowego społeczeństwa, które w stale zwiększającym się szerokim zakresie korzysta z transmisji danych w produkcji, dystrybucji, sprzedaży, mediach, ochronie zdrowia, bankowości, sektorze usług publicznych, a w końcu w codziennym życiu. Pod wpływem stosowania nowych technologii w gospodarce zachodzą tak daleko idące zmiany, że ich całość zaczęto określać mianem transformacji cyfrowej.

Powstają coraz bardziej zaawansowane techniki obliczeniowe operujące na dużych zbiorach danych, czemu towarzyszy miniaturyzacja, ograniczanie zużycia energii i rozwój technik transferu danych. Cała cyfrowa zmiana zachodzi dzięki pozyskiwaniu i analizowaniu ogromnych strumieni danych. Potrzebuje też jednak wciąż szybszych i niezawodnych technik ich transmisji. Powstanie sieci nowej generacji 5G staje się warunkiem, od którego spełnienia zależy realizowanie dalszych etapów cyfrowej zmiany i rozwijania kolejnych innowacji.

— Sieć 5G to dla Orange klucz do ugruntowania pozycji lidera branży w horyzoncie nie tylko najbliższych lat — do 2025 r., lecz w ciągu całej dekady. Dzięki 5G osiągniemy lepszą łączność, ale jednocześnie wzmocnimy

Orange jako lidera pod względem otwartej i interoperacyjnej infrastruktury — przekonuje Karine Dussert-Sarthe, executive vice president global product, marketing, design and open innovation w Orange.

— Z badań przeprowadzonych dla Orange na temat polskich firm wynika, że ponad 80 proc. z nich postrzega 5G jako technologię przydatną w ich działalności biznesowej. Warto dodać, że zainteresowanie ofertą takiego obiektu jak Orange 5G Lab, który otworzyliśmy w Warszawie, zadeklarowało ponad 90 proc. badanych przedsiębiorstw — dodaje.

Sieć kooperacji

Ponad 70 proc. przebadanych firm ocenia też, że sieć nowej generacji pomoże im rozwijać ofertę i otworzy nowe horyzonty biznesowe. Z perspektywy firm — zwłaszcza w takich sektorach jak produkcja, transport czy logistyka — kluczową właściwością sieci 5G jest to, że charakteryzuje się ona minimalnymi opóźnieniami w przesyle danych i umożliwia znaczące zwiększanie liczby połączonych ze sobą urządzeń na każdym kilometrze kwadratowym.

Przemysł, produkcja, transport, logistyka i sprzedaż najbardziej wyczekują możliwości skorzystania z sieci nowej generacji 5G, bo dzięki niej będzie możliwe instalowanie na terenie fabryk i centrów logistycznych większej liczby komunikujących się ze sobą urządzeń i czujników. A to pozwoli na szybsze niż dotąd diagnozowanie problemów, natychmiastowe reagowanie na pojawiające się wyzwania i optymalizowanie procesów.

Orange dobrze zna te potrzeby gospodarki nie tylko ze źródeł zewnętrznych, ale też z danych pochodzących z własnych ośrodków testowych.

— Orange 5G Lab to nasza odpowiedź na oczekiwania całego ekosystemu gospodarczego, który dla osiągnięcia dalszego rozwoju potrzebuje niezawodnej łączności 5G — mówi Karine Dussert-Sarthe.

— Obecnie działa już 11 laboratoriów Orange 5G Labs, większość we Francji, a poza nią także w Bukareszcie, czy w belgijskim porcie w Antwerpii. Orange 5G Lab w Warszawie jest 12. obiektem tego typu w całej sieci Orange — dodaje.

Już powstała i funkcjonuje sieć kooperacji i wymiany doświadczeń między poszczególnymi obiektami Orange 5G Lab.

— Poszczególne nasze laboratoria rozwijają własne specjalizacje. Zakład w Marsylii, położony w samym sercu Orange Velodrome, prowadzi eksperymenty głównie w dziedzinie sportu, wydarzeń i mediów i już stał się w tych obszarach punktem odniesienia dla innych Orange 5G Labs. Zakład w Antwerpii położony w sercu portu przemysłowego koncentruje się głównie na obsłudze portowego transportu i logistyki — tłumaczy Karine Dussert-Sarthe.

5G w laboratoriach

Polska gospodarka czeka na sieć 5G, ale na razie może z niej korzystać jedynie lokalnie — w sieciach kampusowych. Docelowe dla szerszego udostępnienia sieci 5G pasma częstotliwości nadal nie są rozdysponowane, co stanowi główny czynnik, który blokuje pełny rozwój technologii 5G w Polsce.

Bloki pasma o częstotliwości 3,6 GHz miały być licytowane już w 2019 r., ale do dziś nie rozpoczęto aukcji. Rząd powiązał rozpoczęcie procedury aukcyjnej 3,6 GHz z przyjęciem przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ale nadal nie ma pewności, kiedy prace nad tą regulacją dobiegną końca.

W krajach unijnych średni wskaźnik tzw. gotowości na 5G, rozumianej jako liczba udostępnionych przez państwo częstotliwości dla sieci 5G, wynosi 38,8 proc. W krajach będących liderami — w Niemczech, Finlandii — wskaźnik ten sięga prawie 100 proc. Natomiast w Polsce nadal tkwi w punkcie startu i wynosi zero.

Każdy miesiąc opóźnienia w szerszym udostępnieniu sieci 5G powoduje, że polska gospodarka pozostaje w tym zakresie w tyle za europejskimi konkurentami i traci szanse na cyfrowe przyspieszenie oraz na osiągnięcie wynikających stąd korzyści. Dodatkowo sytuację pogarsza kryzys podaży chipsetów na globalnym rynku. Ze względu na to, że sprzęt ten jest niezbędny do rozwijania sieci nowej generacji 5G, doszło do przyhamowania transformacji cyfrowej nie tylko w Europie.

W tym kontekście Orange Polska koncentruje się na rozwijaniu technologii 5G i tworzeniu na jej podstawie nowych usług oraz innowacji w testowych warunkach laboratoriów.

— Naszą ambicją jest rozwijanie i wprowadzanie innowacji we współpracy z biznesowymi partnerami, firmami, a także konsumentami. Chcemy razem z nimi definiować, tworzyć, testować i wdrażać sieć 5G w odpowiedzi na potrzeby wynikające np. z profilu działalności konkretnej firmy i przyjętej przez nią strategii biznesowej. Ogromnie ważną rolę ma tu do odegrania edukacja. Im więcej podmiotów gospodarczych i władz lokalnych będzie rozumiało możliwości, wartość i przydatność 5G, tym większy będzie popyt na tę technologię. Dlatego budujemy sieć placówek Orange 5G Lab, która jest unikatowa we Francji i w Europie — mówi Karine Dussert-Sarthe.

Sieci kampusowe

Skoro nie sposób jeszcze w Polsce udostępnić sieci 5G w szerokim zakresie, pozostaje rozwijać ją w warunkach lokalnych — w sieciach kampusowych o zasięgu ograniczonym do terenu kilku budynków, hal czy magazynów. Takie sieci oferują lepszy zasięg, wysokie przepustowości transmisji danych, niskie opóźnienia oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności.

Lokalne i prywatne sieci 5G od Orange funkcjonują już zresztą w całej Europie. Są przeznaczone do obsługi krytycznych procesów biznesowych, np. w fabrykach, centrach logistycznych czy portach. Przedsiębiorstwa te mają do swojej wyłącznej dyspozycji sieci 5G, z którymi nikt z zewnątrz nie może się połączyć. Efekt ten osiąga się m.in. za pomocą wykorzystania dedykowanych kart SIM.

Sieć działa autonomicznie, a firma będąca jej użytkownikiem ma pewność, że jej dane są niedostępne na zewnątrz. W Polsce pierwszą tego rodzaju sieć Orange uruchomił we współpracy z Ericssonem w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Kolejną zbudował w fabryce sprzętu AGD marki Miele w Ksawerowie koło Łodzi. Trzecia powstała w bydgoskiej fabryce Nokii.