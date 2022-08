Czy dolar wraca do łask?

Patrząc na sytuację techniczną na parze EURUSD, ta wciąż nie prezentuje się najlepiej dla kupujących. Wczoraj notowania odbiły się od kluczowej średnioterminowej strefy oporu przy 1,0275 i zgodnie z klasycznymi założeniami AT, możliwy jest dalszy ruch na południe.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane dotyczące bilansu handlowego Niemiec za czerwiec nie przełożyły się na zmienność na EUR, a mimo niewielkiej korekty, główna para walutowa wciąż pozostaje pod presją sprzedających. Należy także zauważyć, że nad EUR wciąż ciąży widmo potencjalnego kryzysu gazowego w okresie jesienno zimowym. Z kolei za dolarem przemawia jastrzębia retoryka FED (na pewno bardziej jastrzębia niż EBC).

Jeśli chodzi o dzisiejszy kalendarz, o poranku poznaliśmy finalne dane PMI dla sektora usług z państw europejskich. Dane nie wywołały jednak większej zmienności, ponieważ znacząco nie odbiegały od oczekiwań, a nawet były nieznacznie lepsze od szacunków. Wskaźnik PMI dla strefy euro za lipiec wypadł na poziomie 51,2 pkt, przy oczekiwaniach zakładających spadek do 50,6 pkt.

Po południu uwaga inwestorów będzie z kolei skupiona na danych ISM dla usług i danych o zapasach ropy z USA, które zostaną opublikowane odpowiednio o 16:00 i 16:30. W przypadku danych ISM, będa one uwaznie śledzone przez rynek, a to dlatego, że mogą dać pewną wskazówkę, co do tego czy we wrześniu również należy spodziewać się podwyżki o stóp o 75 pb. Poza tym należy pamiętać o piątkowych danych z rynku pracy w USA, które będą kluczowym wydarzeniem tego tygodnia i powinny przełożyć się na podwyższoną zmienność na parach z dolarem amerykańskim.

Patrząc z kolei na naszego polskiego złotego, ten nie radzi sobie najlepiej. W związku z wczorajszym umocnieniem dolara, PLN wyraźnie stracił. Na parze walutowej USDPLN doszło do obrony ważnego horyzontalnego wsparcia, a na interwale D1 pojawiał się formacja objęcia hossy, która zazwyczaj zapowiada kotny uwajcę wzrostów (osłabienie PLN). Niemniej dzisiejszy poranek przyniósł korektę i ruch przeciwny na parach z PLN. Przed godziną 11:00 nasza krajowa waluta umacnia się aż 0,8% w ujęciu do franka oraz około 0,5% do funta i euro, a także 0,65% w stosunku do dolara. Aktualnie kurs CHFPLN kształtuje się na poziomie 4,8125, GBPPLN 5,6218, EURPLN 4,7024, a USDPLN 4,6165.