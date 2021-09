PGE ma rekordy, ale zapowiada trudny czas

Przyszłoroczne uderzenie:

PGE, kierowana przez Wojciecha Dąbrowskiego, to dziś największy wytwórca prądu w Polsce, ale jest to prąd z węgla. Drożejące uprawnienia do emisji dwutlenku węgla będą dla niej odczuwalne w przyszłym roku.

Marek Wiśniewski, Puls Biznesu