Pierwszy rekord giełdy w Paryżu od ery dotkomów

Indeks francuskich blue chipów, CAC40, osiągnął we wtorek rekordową wartość zamknięcia. Poprzedni rekord pochodził z września 2000 roku.

Na zamknięciu sesji CAC40 rósł o 0,5 proc. do 6927,03 pkt. To głównie zasługa popytu na akcje spółek zajmujących się towarami luksusowymi. Zwyżka notowań LVMH, Hermes International i Kering odpowiada za ok. jedną czwartą z 25 proc. wzrostu indeksu od początku tego roku. Dodatkowo pociągnęły go w górę drożejące akcje francuskiego giganta energetycznego TotalEnergies.