PLL LOT szukają dwóch wiceprezesów

Rada nadzorcza PLL LOT wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członka zarządu ds. operacyjnych i członka zarządu ds. handlowych spółki - czytamy na stronach internetowych Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Jak czytamy w ogłoszeniu, kandydaci ubiegający się na oba stanowiska powinni złożyć kwestionariusz osobowy, CV, zawierające opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w pracy, list motywacyjny oraz odpowiednie oświadczenia m.in. dotyczące korzystania z pełni praw publicznych, czy posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

Do zgłoszenia powinno się także dołączyć dokumenty potwierdzające m.in. posiadanie wykształcenia wyższego, co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie np. umowy o pracę, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w branży lotniczej, a także przynajmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Ubiegający się na te wakaty swoje dokumenty mogą składać do 12 kwietnia br., a otwarcie zgłoszeń nastąpi 15 kwietnia. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane w ciągu 14 dni od terminu otwarcia zgłoszeń, w siedzibie spółki.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą m.in.: wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników. Od kandydatów na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych wymagana też będzie znajomość organizowania operacji lotniczych oraz krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych, a w przypadku członka zarządu ds. handlowych - znajomość zasad analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji oraz wiedza w zakresie sprzedaży. Wszyscy chętni muszą znać język polski i angielski.

Jak czytamy na stronie internetowej LOT-u, prezesem spółki jest Rafał Milczarski, oprócz niego w zarządzie zasiadają: członek zarządu ds. handlowych Michał Fijoł, członek zarządu ds. korporacyjnych Katarzyna Piskorz, członek zarządu ds. finansowych Paweł Rozkrut, członek zarządu ds. operacyjnych Maciej Wilk.

Właścicielem 100 proc. akcji PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza. Jedynym akcjonariuszem PGL jest Skarb Państwa, a prawa z akcji w tej spółce wykonuje Minister Aktywów Państwowych.