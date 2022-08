Polski Ład: brak prawa do amortyzacji

Mateusz Cedro, partner w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. nie było ograniczeń przy tego typu amortyzacji. Wprowadzona zmiana jest zbliżona do rozwiązań dotyczących gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, które nie podlegają amortyzacji. Należy zwrócić uwagę, że zmiana powinna mieć zastosowanie wyłącznie do mieszkań nabytych od dnia nowelizacji, gdyż wskazuje na to zasada praw nabytych, wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego (lex retro non agit – prawo nie działa wstecz) i unormowana w art. 2 Konstytucji.

Na zasadność powyższego wskazuje Trybunał Konstytucyjny (TK). Podkreślał on, że zasada ochrony praw nabytych na gruncie prawa podatkowego polega m.in. na zakazie odbierania lub niekorzystnego modyfikowania praw niewadliwie nabytych. W wyroku z 10 lutego 2015 r. (sygn. akt P 10/11) TK czy z 28 stycznia 2003 r. (sygn. akt SK 37/01) TK podkreślił, że sytuacja prawna podmiotów dotkniętych zmianą przepisów powinna być poddana takim przepisom przejściowym, które umożliwiłyby dokończenie swojego przedsięwzięcia podjęte na podstawie wcześniejszej regulacji w uzasadnionym przeświadczeniu, że regulacje te są i pozostaną stabilne.

Podkreślić jednak należy, że Polski Ład w art. 71 ust. 2 zmienił tą zasadę. Zgodnie z nim podatnicy PIT i CIT mogą tylko do 31 grudnia 2022 r. zaliczać do KUP odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Podatnicy, którzy przed wprowadzeniem Polskiego Ładu amortyzowali budynki i lokale mieszkalne, mogą do końca 2022 r. stosować przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obowiązujące w uprzednim stanie prawnym. Takie przepisy stanowią w mojej ocenie naruszenie zasady ochrony praw nabytych. Niestety, z taką opinią nie zgadza się Dyrektor KIS, który literalnie interpretuje przepis przejściowy (interpretacja z 25 maja 2022 r., znak: 0114-KDIP3-2.4011.167.2022.3.MT). Podatnicy muszą zatem stosować się do regulacji w okresie przejściowym, tj. rozliczać odpisy amortyzacyjne w KUP tylko do końca 2022 r. Pozostaje im liczyć na interwencję ze strony TK, gdyż nie powinno w trakcie trwania amortyzacji dochodzić do zmiany zasad polegających na wykluczeniu z obiektów jej podlegających składnika majątku, w przypadku którego amortyzację rozpoczęto, ale przed tymi zmianami nie zakończono.