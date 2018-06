Polski system antydronowy, z którego korzysta świat (WIDEO)

Dzisiejszy "Pomysł na biznes" będzie nietypowy. Pokażemy Wam system stworzony przez polską firmę, który już doceniony został na całym świecie. Nie jest to jednak produkt dla "zwykłego śmiertelnika", a zaawansowane rozwiązanie do walki z bezzałogowcami.

W Polsce lata ok. 100 tys. dronów, a jak pokazują prognozy - za siedem lat, tylko na europejskim niebie - regularnie latać będzie nawet pół miliona bezzałogowców. To ogromny biznes. W ubiegłym roku, przychody z usług z użyciem dronów przekroczyły 250 mln zł, rok wcześniej było to 164 mln zł.

To duży potencjał, ale i spore zagrożenie. Codziennie bowiem, na całym świecie dochodzi o niebezpiecznych sytuacji z użyciem dronów, za pośrednictwem których możliwe jest wykradanie poufnych informacji czy szpiegostwo gospodarcze. Drony często wykorzystywane są również do przemytu, a niekontrolowane stanowią coraz większe zagrożenie.

Polska firma Advanced Protection Systems, stworzyła system antydronowy Ctrl + Sky, umożliwiający wykrycie, śledzenie i neutralizację bezzałogowych obiektów latających.

- Ctrl+Sky jest systemem do wykrywania i neutralizacji dronów (..) Stosujemy cztery różne czujniki : są to radary, kamery sprzężone z radarami, sensor sygnałów transmisji radiowych i sensor akustyczny, które razem działając zapewniają skuteczne wykrywanie drona w każdych warunkach pogodowych, z bardzo dużej odległości, w dzień i w nocy - mówi Radosław Piesiewicz, prezes zarządu i współzałożyciel Advanced Protection Systems.

Systemy do wykrywania i identyfikacji dronów na rynku komercyjnym, są dostępne zaledwie od kilku lat.

Rozwiązanie z Polski to przełom. Jest to praktycznie jedyny system na świecie, który ma tak kompleksowe rozwiązania przeciw dronom.

- Czym się jeszcze różnimy od systemów wojskowych? Przede wszystkim wielkością. Jest to system kompaktowy, mobilny, przenośny oraz ceną, która jest wielokrotnie niższa od ceny systemów wojskowych. Przy czym nasz system jest równie skuteczny - mówi Piesiewicz.

Wojskowe systemy antydronowe kosztują około 6-7 milionów złotych. Polskie rozwiązanie jest 5-6 razy tańsze.

- System jest wykorzystywany chociażby do ochrony stadionu miejskiego w Gdyni, na którym Arka Gdynia rozgrywa swoje mecze. My tam oficjalnie chroniliśmy stadion w czasie rozgrywek Euro U21 w zeszłym roku. Stosowany jest też już przez czeskie służby mundurowe. Sprzedajemy go już w tym momencie na całym świecie. W tym momencie przygotowujemy się do wdrożenia w Stanach Zjednoczonych w obszarze więziennictwa - dodaje Piesiewicz.