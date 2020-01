Popyt na produkty sieciowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamknęła nabór, w którym MŚP mogły starać się o dotacje na tworzenie produktów pod jednym szyldem.

Konkurs z poddziałania 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów” programu Polska Wschodnia składał się z czterech rund. Jego budżet to 420 mln zł. Eksperci PARP ocenili projekty złożone przez przedsiębiorców w trzech pierwszych rundach. Rządowa agencja wybrała do dofinansowania 11 przedsięwzięć. Otrzymają one łącznie ponad 168 mln zł. W puli pozostało ponad 250 mln zł. W ostatnim etapie konkursu przedsiębiorcy złożyli 67 wniosków, w których ubiegali się łącznie o 1,2 mld zł. Produkty sieciowe to przedsięwzięcia, w których wykorzystywany jest potencjał makroregionu. Mają one jedną koncepcją połączyć rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi w ofertę gotową do sprzedaży. Każdy projekt startujący w konkursie jest efektem współpracy kilku firm. W czterech poprzednich naborach PARP wymagała, aby wnioskodawcą było konsorcjum. W pierwszym konkursie musiało ono składać się z co najmniej dziesięciu podmiotów.