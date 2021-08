Pora zmierzyć puls polskiej gospodarki

Diagnoza najważniejszych wyzwań dla polskiej gospodarki, gorące dyskusje o przyszłości jej strategicznych sektorów, spotkania z wybitnymi ekspertami oraz bijący rekordy popularności maraton dla programistów. Tak zapowiada się w skrócie czwarta edycja Forum Wizji Rozwoju – największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce.

Od 2018 r. w Gdyni, podczas corocznego Forum Wizja Rozwoju, mierzy się puls polskiej gospodarki w poszukiwaniu nowych kierunków jej rozwoju. Tegoroczna, czwarta edycja wydarzenia odbędzie się 26-27 sierpnia 2021, w Akademii Marynarki Wojennej.

– W tym roku rozmawiać będziemy między innymi o kwestiach szeroko pojętego bezpieczeństwa, o energetyce i gospodarce morskiej, rynku pracy, transporcie i zdrowiu, ale również o inwestycyjnej atrakcyjności Polski i sprawach Pomorza: tożsamości lokalnej, przekopie Mierzei Wiślanej, portach i żegludze – mówi Andrzej Michalak, prezes Fundacji Wizja Rozwoju, zachęcając do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Znane nazwiska, gorące tematy

Forum to nie tylko dyskusja na temat rozwoju gospodarki po pandemii odbywająca się w ramach sesji inauguracyjnej. To również coś więcej niż wymiana doświadczeń biznesowych oraz kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych skupionych wokół e-gospodarki, ekonomii i rynku pracy, energetyki, inwestycji, gospodarki morskiej czy wodoru. Forum Wizja Rozwoju to przede wszystkim dialog z ponad 300 ekspertami – przedstawicielami ministerstw, spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorcami, dziennikarzami, innowatorami i naukowcami poszukującymi odpowiedzi na pytania o teraźniejszość i przyszłość gospodarczą kraju. Wśród tegorocznych prelegentów pojawią się między innymi: Jacek Boroń – prezes spółki Węglokoks Energia; Jacek Leśkow – prof. Politechniki Krakowskiej, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa; Sylwia Pawlak – dyrektor ds. innowacji w Grupie LOTOS; Jakub Faryś – prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego; Szymon Byliński – dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; Dorota Arciszewska-Mielewczyk – prezes Polskich Linii Oceanicznych.

Przyszłość wodoru i srebrna gospodarka

Jednym z ważniejszych elementów tegorocznego programu Forum będzie Kongres 3W – Węgiel, Woda, Wodór współorganizowany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, poświęcony m.in. możliwościom wykorzystania węgla nie jako paliwa, ale surowca produkcyjnego. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli polskiej nauki, biznesu i administracji.

– Jednym z zadań stojących przed nami jest budowanie mostów między tymi środowiskami. Chcemy łączyć naukę z biznesem i wypracowywać z przedsiębiorcami wspólne know-how związane z wykorzystaniem wodoru, wody i nieenergetycznym zastosowaniem pierwiastka węgla, a co za tym idzie: budować niezależną i silną pozycję gospodarczą naszego kraju – mówi prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

Wydarzeniom jak co roku towarzyszyć będą również: cieszący się ogromnym zainteresowaniem Hackathon (w tym roku łączna pula nagród to 60 tys. zł), Forum Gospodyń Wiejskich oraz Kongres Srebrnej Gospodarki, w ramach którego prelegenci będą poszukiwać odpowiedzi na pytania o to, jak wyjść z pułapki demograficznej i co zrobić, by osoby starsze przestały być postrzegane jako utrapienie dla gospodarki.

Podobnie jak w latach ubiegłych honorowy patronat nad wydarzeniem objął premier Mateusz Morawiecki.