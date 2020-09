Portale z filmami do rejestracji

Serwisy, na których użytkownicy mogą umieszczać filmy, będą podlegać pod ustawę o radiofonii i telewizji. Tym samym będą też musiały zgłosić swoją działalność w KRRiT i wprowadzić mechanizmy blokujące małoletnim dostęp do szkodliwych treści - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

"To nie polski wymysł – nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji wdraża zmiany wprowadzone przed dwoma laty w unijnej dyrektywie. Przy czym polska ustawa nie obejmie globalnych graczy takich jak YouTube. Może natomiast znaleźć zastosowanie do serwisów takich jak Cda.pl, Wykop.pl, Nk.pl, Patrz.pl." - czytamy w "DGP".



Według gazety serwisy te nie będą odpowiadać za filmy zamieszczane przez swoich użytkowników. "Ustawa określi natomiast procedurę zgłaszania niezgodnych z prawem treści, jak np. nawoływanie do nienawiści wobec grupy osób ze względu na płeć, rasę, religię, poglądy polityczne czy orientację seksualną" - twierdzi dziennik.