Poznań tworzy szybką kolej miejską

Powstająca szybka kolej miejska w najbliższych latach ma być istotnym uzupełnieniem komunikacji publicznej.

Jej kluczowym elementem ma być uruchomiona w czerwcu Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM).

PKM to projekt komunikacyjny, współfinansowany przez wielkopolski samorząd, miasto Poznań, powiat poznański oraz gminy i powiaty położone wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. System na razie połączył stolicę regionu z Grodziskiem Wielkopolskim, Nowym Tomyślem, Jarocinem i Wągrowcem. W kolejnych latach połączeń ma przybywać. W godzinach szczytu składy na trasach PKM kursują co pół godziny.

Od września PKM pojedzie również do Swarzędza. Część składów docierać będzie do tego miasta z Nowego Tomyśla i Jarocina; pociągi przejadą po drodze przez kolejne poznańskie przystanki i stację Poznań Główny. W opinii wiceprezydenta miasta Macieja Wudarskiego, uruchomienie takich, przebiegających przez cały Poznań, połączeń to istotny element budowy w stolicy Wielkopolski szybkiej kolei miejskiej.

"Dla nas szczególnie ważne jest to, że zarówno władze regionu, jak i PKP PLK zmieniają nastawienie; jeszcze kilka lat temu stanowisko było takie, że kolej miała przede wszystkim dowozić pasażerów z aglomeracji poznańskiej. Obecnie, biorąc pod uwagę zatłoczenie komunikacyjne Poznania, okazuje się, że kolej może być bardzo ciekawą alternatywą i uzupełnieniem dla komunikacji miejskiej" - powiedział PAP Wudarski.

Wiceprezydent wyjaśnił, że rozwój szybkiej kolei miejskiej uzależniony jest od rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która swój docelowy kształt ma osiągnąć w 2021 roku. "Wówczas np. na stacji Poznań Wschód pociąg będzie się zatrzymywał co 10 minut" – zauważył.

Podkreślił też, że aby szybka kolej miejska była efektywna, potrzebne jest stworzenie w Poznaniu nowych przystanków kolejowych. Bardzo ważna jest również budowa trzeciego toru między Poznaniem Głównym, a Poznaniem Wschód, dzięki któremu przez stolicę Wielkopolski będzie mogło przejeżdżać więcej pociągów. Trwają przygotowania do realizacji tej inwestycji.

"Zwiększenie liczby przystanków jest tu niezbędnym elementem; na terenie miasta brakuje ich kilkunastu. W ramach dokumentów, które przygotowujemy w związku z budową trzeciego toru, wiemy już, że w rejonie ul. Pułaskiego powstanie przystanek Poznań Grudzieniec. Bardzo intensywnie pracujemy nad przystankiem Poznań Zawady na trasie do Swarzędza. Miasto już niedługo zacznie projektowanie przystanku Poznań Druskiennicka, czyli kolejnego przystanku potrzebnego na trasie do Piły" – powiedział.

Zdaniem wiceprezydenta, na razie trudno jest określić, kiedy uda się osiągnąć docelową liczbę nowych przystanków kolejowych.

"To są trudne inwestycje. W przypadku budowy przystanków Poznań Niestachowska czy Poznań Hetmańska mamy do czynienia ze skomplikowaną infrastrukturą kolejową, ale myślę, że uda się co roku, co dwa lata oddać do użytku kolejny przystanek. Istotną informacją dla poznaniaków zainteresowanych szybką koleją miejską są również toczące się prace projektowe nad koleją obwodową, która przewiduje możliwość wykorzystania obwodnicy towarowej Poznania" - powiedział.

Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak przypomniał, że nowe przystanki kolejowe na terenie Poznania zostały uwzględnione w biznesplanie PKM. Podkreślił, że ich utworzenie jest ważne także dla osób spoza miasta, dojeżdżających PKM do Poznania do pracy czy szkoły. "Przecież nie wszyscy pasażerowie muszą dojeżdżać do stacji Poznań Główny i stąd przesiadać się w dalszą drogę tramwajem czy autobusem. Sieć przystanków kolejowych umożliwi im dojazd bezpośrednio np. na Jeżyce czy Junikowo" – powiedział PAP Jankowiak.

Na razie nie wiadomo, kiedy w Poznaniu mogłaby ruszyć budowa trzeciego toru. W 2019 roku gotowe ma być studium wykonalności. Wartość inwestycji może przekraczać miliard zł. Rozpatrywana jest możliwość budowy w ramach tego przedsięwzięcia dwóch nowych torów.

Poznańska Kolej Metropolitalna docelowo obejmie zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania; składy będą dojeżdżać do stacji: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Września, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły.