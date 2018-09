Prezydent Katowic zaprezentował program wyborczy

„Bo liczą się Katowice” – pod tym hasłem ugrupowanie urzędującego w Katowicach pierwszą kadencję prezydenta Marcina Krupy wystartuje w wyborach samorządowych.

Prezydent zapowiedział m.in. obwodnicę, kartę mieszkańca ze zniżkami i muzeum Jerzego Kukuczki.



„Naszą wartością i siłą jest to, że od ponad 20 lat w Katowicach rządzą bezpartyjni prezydenci. To wielka wartość, która pozwala na możliwość działania ponad wszelkimi podziałami, na pójście na wprost, nie oglądając się na inne działania czy nakazy przychodzące często z góry” – powiedział Marcin Krupa podczas sobotniej konwencji wyborczej rządzącego w Katowicach ugrupowania „Forum Samorządowe i Marcin Krupa”. Poparcia urzędującemu prezydentowi udzieliło PiS.



Prezydent podpisał w sobotę symbolicznie nową, siedmiopunktową umowę z mieszkańcami. W obszarze transportu zapowiedział tańszą i sprawniejszą komunikację publiczną opartą o centra przesiadkowe i rozwój transportu szynowego, budowę wielopoziomowego parkingu w centrum i nową politykę parkingową z preferencjami dla mieszkańców miasta, a także rozbudowę systemu roweru miejskiego do 150 stacji i ponad 1 tys. rowerów.



„Wiemy, jaką bolączką jest dojazd do centrum z południa Katowic, dlatego chcemy zbudować zachodnią obwodnicę miasta - nie tranzytową rurę komunikacyjną, ale system dróg powiązanych z osiedlami, które się budują, by dać alternatywę dotarcia do centrum” – powiedział prezydent Krupa.



Wśród zadań związanych z zielenią miejską wymienił: stworzenie Doliny 5 Stawów w Szopienicach, rewitalizację parków oraz dawnego kompleksu wypoczynkowego Starganiec na granicy Katowic i Mikołowa, więcej drzew na ulicach oraz start w europejskim konkursie na Zieloną Stolicę Europy.



W obszarze sportu i edukacji zapowiedział rozszerzenie projektu specjalistycznych klas w szkołach podstawowych, czyli klas dwujęzycznych, matematycznych, muzycznych czy robotycznych i finansowanie zajęć na basenach dla katowickich uczniów szkół podstawowych klas III-VIII.



W związku z wyludnianiem się miasta prezydent chce zachęcać do meldowania się w Katowicach. Jak ocenił podczas konwencji, ok. 30 proc. rzeczywistych mieszkańców Katowic jest zameldowanych w innych miastach, a to strata dla budżetu stolicy regionu. Dlatego pojawią się Karty Mieszkańca, umożliwiające np. tańszy wstęp na miejskie baseny. W planach jest też zwiększenie dostępności mieszkań komunalnych i mieszkań za remont oraz zwiększenie budżetu obywatelskiego z ponad 20 do 30 mln zł.



Na większe wsparcie mogą też liczyć organizacje pozarządowe, które zyskają nową siedzibę w wyremontowanej kamienicy przy ul. Młyńskiej 9 i będą mogły się ubiegać o środki na sfinansowanie wkładu własnego niezbędnego w programach grantowych.



Do seniorów jest adresowany program badań i programów profilaktycznych, system ofert pracy dla tych, którzy chcą dorobić do emerytury, poszerzona ma być też dla nich oferta zajęć sportowych. Prezydent Krupa zapowiedział też wprowadzenie dla seniorów bezpłatnych usług „złotej rączki”, co wcześniej proponował też jego kontrkandydat Jarosław Makowski z Koalicji Obywatelskiej.



Powyborczym priorytetem ma pozostać walka ze smogiem – Marcin Krupa zapowiedział kontynuację obecnych programów dopłat do wymiany systemu ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz nową propozycję – 50 proc. dofinansowania do ogrzewania przez pierwszy rok po zmianie na ekologiczne źródło ciepła.



W obszarze kultury w planach jest powołanie Muzeum Kukuczki w Bogucicach, gdzie mieszkał słynny himalaista, oraz stworzenie centrum edukacji muzycznej im. Wojciecha Kilara w domu, w którym kompozytor mieszkał do końca swojego życia. Mają też powstać 2 nowe domy kultury.



W komitecie honorowym popierającym prezydenta Krupę zasiadają m.in. była minister kultury i była dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Joanna Wnuk-Nazarowa, reżyser Lech Majewski, muzycy Artur Rojek, Miuosh i Józef Skrzek, były rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek i dziekan Wydziału Radia i Telewizji tej uczelni prof. Krystyna Doktorowicz, okulista prof. Edward Wylęgała, poprzedni prezydent Katowic Piotr Uszok, który rekomendował Krupę na swojego następcę oraz akordeonista Marcin Wyrostek, z którym prezydent na zakończenie konwencji zagrał bluesa na harmonijce ustnej.



Wieloletnia dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Joanna Wnuk-Nazarowa przyznała, że miała obawy, gdy poprzedni prezydent Piotr Uszok zrezygnował ze startu w wyborach. „Martwiłam się o to, co dalej w muzyce. Ku mojej radości prezydent Krupa nie tylko zachował dotychczasowe wątki współpracy, ale pokusił się o nowe – jesteśmy w trakcie Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. K. Szymanowskiego, na który przyjechali młodzi muzycy nie tylko z krajów europejskich, ale z Japonii, Chin, Korei, Stanów Zjednoczonych. Pan prezydent od razu zadeklarował, że da połowę pieniędzy, drugą Ministerstwo. Kultura muzyczna rozkwita w Katowicach” – podkreśliła.



„Ja rosłem i zmieniałem się razem z tym miastem” – powiedział znany raper Miuosh. „Katowice są wizytówką tego, jak można postprzemysłowe miejsce zamienić w piękne i wspaniale funkcjonujące miasto. Mam nadzieję, że dalej będzie tak samo dobrze prowadzone, powodzenia, good luck” – dodał.



Ubieganie się o fotel prezydenta Katowic zapowiedzieli dotychczas oprócz Krupy i Makowskiego: sędzia Jarosław Gwizdak (komitet „Prawo do Katowic”), Ilona Kanclerz (Śląska Partia Regionalna) i reprezentujący środowiska niepodległościowe b. poseł Adam Słomka.