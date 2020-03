Próba załatania dziur durszlaka

Żadna z trzech ustaw (czwarty projekt z rządowego pakietu na razie został odłożony) objętych tzw. tarczą antykryzysową, uchwalonych przez Sejm w nocy z piątku na sobotę 27/28 marca 2020 r., nie ma sztywno zapisanego terminu wejścia w życie z dniem 1 kwietnia.

Wszystkie trzy wchodzą do obrotu prawnego „z dniem następującym po dniu ogłoszenia”, przy czym wiele szczegółowych przepisów otrzymało terminy wsteczne, natomiast niektóre zostały w czasie odłożone. Ze względu na charakter tak bardzo oczekiwanego pakietu pożądane jest ogłoszenie trzech ustaw we wtorek 31 marca choćby kilka minut przed północą, publikacja w trybie elektronicznym w Dzienniku Ustaw odnotowywana jest z dokładnością do sekundy. Pakiet powinien zatem trafić do prezydenta — deklarującego natychmiastowe złożenie podpisów — koniecznie tegoż dnia. Co oznacza, że dla kalendarzowego finału żadnej różnicy nie stanowił wybór ścieżki legislacyjnej — puszczenie ustaw w poniedziałek przez Senat bez poprawek lub ich wniesienie i następnie szybkie rozpatrzenie przez Sejm od razu we wtorek. W trybie zdalnym zwołanie pilnego posiedzenia izby jest bezproblemowe.