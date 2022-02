Producent mebli zamówił w stoczni kontenerowiec

Loctek zamówił w stoczni Huanghai Shipbuilding statek zdolny przewieźć 1,8 tys. 20-stopowych kontenerów. Zapłacił 32,6 mln USD. Jednostka ma być zbudowana do końca marca przyszłego roku.

Loctek tłumaczy, że musiał kupić statek aby utrzymać konkurencyjność firmy i przyspieszyć jej ekspansję międzynarodową. Wskazał, że własna jednostka pozwoli mu uniknąć wysokich kosztów frachtu oraz poprawi terminowość dostaw.

Zakłócenia w transporcie morskim skłoniły w ubiegłym roku największe firmy do poszukiwania rozwiązań zapewniających im sprawność dostaw. Jesienią Coca-Cola oraz amerykańskie sieci handlowe Target i Costco ujawniły, że czarterują masowce, normalnie wykorzystywane do transportu np. węgla czy zbóż, do przewozu towarów. Wcześniej, w sierpniu, gigant amerykańskiego detalu Walmart ogłosił, że skorzysta z mniejszych statków do transportu towarów aby uniknąć „korków” w portach południowej Kalifornii.