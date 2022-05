R22 chce zrobić skup akcji własnych

Skup ma objąć do 260 tys. akcji własnych, a cena nie będzie wyższa niż 54 zł.

Skup akcji miałby potrwać od dnia podjęcia uchwały przez ZWZ do dnia 30 czerwca 2022 r. Zostałby przeprowadzony w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży przez wszystkich akcjonariuszy spółki.

Spółka podała także, że zarząd nie rekomenduje wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku. Ma on w całości zasilić kapitał zapasowy. To odstępstwo od polityki dywidendy, zgodnie z którą spółka miała wypłacać co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

“Odstąpienie od polityki dywidendowej wynika z rekomendowania ZWZ przeprowadzenia skupu akcji własnych. W ocenie zarządu skup akcji własnych uzasadniony jest bieżącą sytuację rynkową i poziomem kursu akcji spółki.” - podano.

Kurs spółki od początku roku spadł o 27 proc. i na zamknięciu sesji w poniedziałek, 9 maja, wynosił 37,2 zł.