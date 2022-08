Regulator: Niemcy nie osiągną celów dotyczących rezerw gazu

Klaus Mueller, szef niemieckiej Federalnej Agencji ds. Sieci powiedział, że Niemcy niemal z pewnością nie zdołają osiągnąć celów dotyczących rezerw gazu, informuje AFP.

Mueller powiedział w czwartek, że nie liczy na osiągnięcie następnych celów rezerw tak szybko jak wcześniejszych. Jeśli chodzi o zapełnienie zbiorników w 85 proc. do 1 października przyznał, że nie jest to niemożliwe, choć „bardzo ambitne”. Odnosząc się do celu polegającego na zapełnieniu zbiorników w 95 proc. do 1 listopada przyznał, że wszystkie prognozy jego instytucji pokazują brak możliwości jego realizacji.

Mueller powiedział, że Niemcy nie unikną konieczności oszczędzania energii. - I nie chodzi o jedną zimę, ale co najmniej dwie. I ta druga zima może być jeszcze cięższa – podkreślił. – Będziemy musieli zaoszczędzić mnóstwo gazu przez co najmniej kolejny rok. Mówiąc wprost: będą co najmniej dwie stresujące zimy – dodał. Mueller uważa, że brak gazu w niektórych regionach Niemiec jest prawdopodobny w najbliższą zimę.

