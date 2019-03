Rehn: brexit największym krótkoterminowym zagrożeniem

Brexit jest obecnie największym krótkoterminowym zagrożeniem dla gospodarki, a rynki finansowe wydają się niedostatecznie szacować to ryzyko, powiedział Olli Rehn z Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego.

Rehn podkreślił, że bank centralny Eurolandu mu zapewnić „brak większych turbulencji” nawet jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez określenia warunków rozstania. Wyraził nadzieję, że takie porozumienie zostanie jednak przyjęte. Rehn ujawnił, że EBC prewencyjnie zawarł umowy o swapach z Bankiem Anglii, aby mieć pewność co do dostatecznej podaży euro i funtów dla instytucji finansowych. Rehn powiedział, że wzrost gospodarczy Eurolandu „znacząco osłabł”, co budzi obawy. Głównym powodem jest niepewność zarówno co do sytuacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej....