Sprzedaż obligacji „śmieciowych” sięgnęła w USA już 329,8 mld USD. Emitenci korzystają z luźnej polityki monetarnej Fed oraz popytu na wszystko, co oferuje wyższą rentowność.

Emisje obligacji „śmieciowych” przyspieszyły w kwietniu po tym jak bank centralny USA zaczął kupować na rynku niektóre obligacje o wysokiej rentowności chcąc wesprzeć rynek długu korporacyjnego. Poprzedni rekord rocznych emisji obligacji o ratingu poniżej inwestycyjnego padł w 2012 roku i wynosił 329,6 mld USD.

- Wiele z emisji przeprowadzono, aby uzyskać tak dużą płynność jak to tylko możliwe, bo wyglądało na to, że będzie źle jeszcze przez jakiś czas – powiedział Douglas Lopez, partner i zarządzającym portfelem w Aristotle Credit Partners. – To był rozsądny ruch, ale niektóre firmy zbudowały most płynności prowadzący donikąd – dodał.

Analitycy zwracają uwagę, że działania Fed spowodowały iż w USA jest rynek emitenta, co widać po spadku rentowności „śmieciowego” długu. Od lipca ok. 65 proc. nowych emisji sprzedano z kuponem poniżej 6 proc. Rekord padł w sierpniu, kiedy Ball Corp. sprzedał obligacje z kuponem 2,875 proc., najniższym w historii dla długu „śmieciowego” z okresem wykupu 5 lat lub więcej.