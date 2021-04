Kapitalizacja kryptowalut pokonała w poniedziałek po raz pierwszy 2 bln USD, informuje Reuters.

Według CoinGecko, we wtorek rano wartość rynkowa 6632 kryptowalut rosła o 3,4 proc. do 2,02 bln USD. Aż 54,2 proc. przypada na bitcoina, a 12,1 proc. na ethera.

fot. Bloomberg

Bitcoin, najpopularniejsza kryptowaluta, zdołał po raz pierwszy utrzymać przez tydzień ponad 1 bln USD kapitalizacji. We wtorek rano jego wartość rośnie o 2 proc. do 58865,91 USD. W połowie marca osiągnął rekordowy kurs 61556 USD. Dopóki utrzymuje się on powyżej 53 tys. USD kapitalizacja bitcoina będzie przekraczać 1 bln USD.

Ether drożeje we wtorek rano o 4,1 proc. do 2125,87 USD. Ma 245 mld USD kapitalizacji. Druga pod tym względem kryptowaluta osiągnęła rekordowy kurs w piątek. Wynosił 2144,99 USD.

Bitcoin zdrożał w tym roku o 101 proc., a ether o 185 proc.

- Dynamika i zainteresowanie zaczęły wykraczać poza bitcona i ethera – powiedział Reutersowi Paolo Ardoino, dyrektor ds. technologii giełdy kryptowalut Bitfinex.